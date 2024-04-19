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Гандбольна збірна України отримала суперників на Євро-2024 серед жінок

Фото: Жіноча збірна України перервала серію невдач у відборах (facebook.com/uhfukraine)
Автор: Антон Федорців

Жіноча національна команда України дізналася опонентів на чемпіонаті Європи 2024 року. Турнір відбудеться наприкінці року в Австрії, Угорщині та Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.

Церемонія відбулася у Відні напередодні. Перед жеребкуванням "синьо-жовті" потрапили до четветого кошика команд.

Українська збірна опинилася в групі F. Суперницями українських гандболісток стали команди Нідерландів, Німеччини та Ісландією. Усі поєдинки цього квартету відбудуться в австрійському Інсбруку.

Груповий етап для збірної України розпочнеться 29 листопада матчем проти німок. Натомість 1 грудня "синьо-жовті" зустрінуться з ісландками. Закриватимуть основну сітку змагань українські гандболістки проти нідерландок. У наступний раунд вийдуть дві найкращі команди групи.

 

 

Для збірної України Євро-2024 стане першим чемпіонатом після 2014 року. Загалом українки взяли участь в одинадцяти першостях Європи. Найкращим результатом залишається "срібло" Євро-2000. У кваліфікації "синьо-жовті" фінішували другими в квартеті з Німеччиною, Словаччиною та Ізраїлем.

До слова, раніше склали графік виступів футбольних команд України на літніх турнірах.

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Євро 2024