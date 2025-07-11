Гана готова профінансувати дрони для ЗСУ: яку допомогу отримає у відповідь

За його словами, країни поділяють спільний інтерес до поглиблення двостороннього партнерства.

"Ми обговорили сфери, в яких ми вже можемо поглибити наше партнерство, в першу чергу в агропромисловому секторі та створенні центру продовольчої логістики в Гані", - повідомив глава держави.

Сторони домовилися організувати зустріч на рівні міністрів, і вже найближчим часом українська делегація відвідає Гану.

Зеленський також зазначив, що Гана зацікавлена в українських технологіях, зокрема у виробництві різних типів дронів та досвіді, який Україна здобула у ході війни.

"Гана готова фінансувати наше виробництво, а ми готові допомогти нашим партнерам забезпечити безпеку їхніх кордонів", - наголосив президент.

Що відомо про Гану

Гана - держава в Західній Африці, що має стратегічне розташування на узбережжі Гвінейської затоки. Вона є однією з найстабільніших демократій регіону та відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки й розвитку на континенті. Економіка Гани базується на видобутку золота, нафти, какао та сільському господарстві, однак уряд активно працює над диверсифікацією та залученням іноземних інвестицій, зокрема в агропромисловість та інфраструктуру.

Гана прагне зміцнити свою обороноздатність і цифрову інфраструктуру. Наразі країна зацікавлена в співпраці з Україною.

Варто нагадати, що восени минулого року ми писали про те, що громадяни Гани через обман роботодавців потрапили до російської армії.

Їм обіцяли високооплачувану роботу в охороні або сільському господарстві. Так званий роботодавець привіз ганців у місто Кострома - там мігранти нібито підписали трудовий договір.Однак з'ясувалось, що це був контракт з російською армією на війну з Україною.