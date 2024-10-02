У Гамбурзі перекрили залізничний вокзал через підозру на небезпечний вірус у пасажира

Поліція Гамбурга ввечері 2 жовтня тимчасово перекрила дві колії на центральному залізничному вокзалі. У одного з пасажирів запідозрили небезпечний вірус Марбург.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDR.
Як повідомляється, пасажир - німецький студент-медик. Він разом з подругою прилетів з Руанди до Франкфурта сьогодні вранці, а звідти поїхав потягом до Гамбурга.
Після цього він зателефонував до органів охорони здоров'я, щоб повідомити, що був у контакті з людиною, інфікованою вірусом Марбург.
Зазначається, що чоловіка з його подругою доставили в університетську лікарню Еппендорфа на спеціальній машині швидкої допомоги.
У пожежній бригаді повідомили, що іншим пасажирам нічого не загрожує. Однак невідомо, чи доведеться їм перебувати на карантині.
Нагадаємо, у серпні 2021 року у Гвінеї зафіксували перший випадок смерті від геморагічної лихоманки Марбург.
Варто зазначити, що вірус Марбург належить до того ж сімейства, що й Ебола, але вважається ще більш небезпечним. Рівень смертності, за даними ВООЗ, становить від 24% до 88%.
Вірус викликає геморагічну лихоманку, що супроводжується важкими симптомами, такими як нудота, блювання, діарея, а також внутрішні та зовнішні кровотечі.
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