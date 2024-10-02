В Гамбурге перекрыли железнодорожный вокзал из-за подозрения на опасный вирус у пассажира

Как сообщается, пассажир - немецкий студент-медик. Он вместе с подругой прилетел из Руанды во Франкфурт сегодня утром, а оттуда уехал поездом в Гамбург.

После этого он позвонил в органы здравоохранения, чтобы сообщить, что был в контакте с человеком, инфицированным вирусом Марбург.

Отмечается, что мужчину с его подругой доставили в университетскую больницу Эппендорфа на специальной машине скорой помощи.

В пожарной бригаде сообщили, что другим пассажирам ничего не угрожает. Однако неизвестно, придется ли им находиться на карантине.