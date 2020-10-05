В Гамбурге возле синагоги мужчина с саперной лопатой ранил студента

Фото: немецкая полиция (twitter.com/max-kell)

В немецком Гамбурге возле синагоги вооруженный саперной лопатой мужчина ранил 26-летнего студента. Полиция задержала нападавшего.

Об этом сообщает DW.

Студент, исповедующий иудаизм, подвергся атаке, когда направлялся в синагогу, чтобы отметить еврейский праздник суккот.

Агентство AFP первоначально сообщило, что жертвой нападавшего стала молодая девушка.

Нападавшим оказался 29-летний гражданин Германии с казахстанскими корнями. По сообщениям полицейских, он производил впечатление человека, "находившегося в крайне невменяемом состоянии". Представительница правоохранительных органов уточнила, что состояние задержанного затруднило допрос.

По данным следствия, мужчина был вооружен складной лопаткой. В настоящий момент уточняется, откуда он взял форму, по своему внешнему виду напоминавшую ту, которую обычно носят военнослужащие бундесвера.

В одном из карманов брюк задержанного был найден обрывок бумаги с нарисованной свастикой. В полиции уточняют, что постоянным местом жительством мужчины был Берлин, мотивы его приезда в Гамбург устанавливаются. Задержать его удалось благодаря действиям охранников, дежуривших у входа в синагогу.

Пострадавшему удалось после атаки скрыться из поля зрения нападавшего, прохожие до прибытия медиков оказали ему первую помощь, после чего его госпитализировали.

После происшествия в Гамбурге полиция оперативно оцепила место преступления. Неподалеку от него сразу же собрались люди. Одна из женщин вышла на улицу с плакатом: "Нам стыдно за это деяние. Мы хотим показать нашим еврейским друзьям и соседям, что мы - с ними".

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас резко отреагировал на произошедшее.

"Это - не единичный случай, это - отвратительный антисемитизм, и мы все должны противостоять ему", - написал он в Twitter.

Напомним, в Польше школьница напала с ножом на других учениц, три человека ранены.

Ранее в Париже неизвестный совершил нападение с ножом на прохожих вблизи бывшего офиса газеты Charlie Hebdo. В результате нападения пострадали двое журналистов издания, редакция которых находится неподалеку. Нападавшего удалось задержать.