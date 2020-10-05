У Гамбурзі біля синангоги чоловік із саперною лопатою поранив студента

Фото: німецька поліція (twitter.com/max-kell)

У німецькому Гамбурзі біля синагоги озброєний саперною лопатою чоловік поранив 26-річного єврейського студента. Поліція затримала нападника.

Про це повідомляє DW.

Студент, який сповідує юдаїзм, зазнав атаки, коли прямував до синагоги, щоб відзначити єврейське свято суккот.

Агентство AFP спочатку повідомило, що жертвою нападника стала молода дівчина.

Нападником виявився 29-річний громадянин Німеччини з казахстанськими корінням. За повідомленнями поліцейських, він справляв враження людини, "яка перебувала у вкрай неосудному стані". Представниця правоохоронних органів уточнила, що стан затриманого ускладнив допит.

За даними слідства, чоловік був озброєний складаний лопаткою. На даний момент уточнюється, звідки він взяв форму, за своїм зовнішнім виглядом нагадувала ту, яку зазвичай носять військовослужбовці бундесверу.

В одній з кишень штанів затриманого було знайдено шматок паперу з намальованою свастикою. У поліції уточнюють, що постійним місцем проживанням чоловіка був Берлін, мотиви його приїзду в Гамбург встановлюються. Затримати його вдалося завдяки діям охоронців, які чергували біля входу в синагогу.

Потерпілому вдалося після атаки сховатися з поля зору нападника, перехожі до прибуття медиків надали йому першу допомогу, після чого його госпіталізували.

Після події в Гамбурзі поліція оперативно оточила місце злочину. Неподалік від нього відразу ж зібралися люди. Одна з жінок вийшла на вулицю з плакатом: "Нам соромно за це діяння. Ми хочемо показати нашим єврейським друзям і сусідам, що ми - з ними".

Міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас різко відреагував на подію.

"Це - не поодинокий випадок, це - огидний антисемітизм, і ми всі повинні протистояти йому", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, в Польщі школярка напала з ножем на інших учениць, три людини поранені.

Раніше в Парижі невідомий скоїв напад з ножем на перехожих поблизу колишнього офісу газети Charlie Hebdo. В результаті нападу постраждали двоє журналістів видання, редакція яких знаходиться неподалік. Нападника вдалося затримати.