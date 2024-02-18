Галузь зеленої енергетики потребує повного погашення боргів, - інвестор

Галузь відновлюваної енергетики в Україні потребує повного погашення старих боргів та заходів від держави, щоб вони не накопичувалися надалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співзасновника Української асоціації відновлюваної енергетики Ігоря Тинного.

"Погасили борги літа 2023 року, але не заплатили старіші борги - 2022 та 2021 років", - сказав Тинний.

За його словами, причина боргів в енергетиці, зокрема перед галуззю ВДЕ, це наявність пільгових тарифів на електроенергію для населення без монетизації пільг, щоб субсидії надавались напряму і виключно тому, хто їх потребує.

Окрім того, на думку Тинного, іншою проблемою є те, що держава йде на поступки державним та комунальним підприємствам, дозволяючи їм не сплачувати за електроенергію і накопичувати борги.

Це все, зазначає представник УАВЕ, негативно відображається на перспективах розвитку енергетики України, де наразі декларується потреба будувати великі енергетичні потужності замість більш стійкої до обстрілів розподіленої генерації.

Як повідомлялося, заборгованість Енергоатому щодо фінансування пільгового тарифу на електроенергію для населення складає 17 млрд грн, борг "Укренерго" за послугу зі збільшення виробництва електроенергії з альтернативних джерел близько 30 млрд грн.

Експерти вважають, що уряд має забезпечити можливість "Енергоатому" отримати кошти від випуску облігацій під державні гарантії, щоб компанія могла розрахуватись з боргами на енергоринку для стабілізації фінансового стану енергокомпаній, зокрема, зеленої енергетики.