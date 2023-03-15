Галущенко заявив, що "зелена" енергетика зробить енергосистему України стійкішою в умовах війни

За його словами, Україна зацікавлена у співпраці у сфері вітрової та гідроенергетики, а також у проектах з накопичення енергії.

Міністр також додав, що Україна прискорюватиме зелений перехід та заміщуватиме пошкоджену ворогом теплову генерацію сучасними безвуглецевими технологіями.

"Розвиток відновлюваної енергетики дозволить нам зробити нашу енергосистему стійкішою та децентралізованою в умовах війни", - додав Галущенко.



Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що завдяки "зеленій" генерації Україна побудує нову та децентралізовану енергосистему, якій будуть не страшні ракетні атаки.

Також раніше ми писали, що в Єврокомісії заявили: децентралізація "зеленої" енергетики є перевагою для української енергосистеми.