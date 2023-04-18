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Галущенко заявив про погіршення ситуації на Запорізькій АЕС

Фото: ситуація на Запорізькій АЕС погіршується (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції погіршується. Перш за все мова йде про її технічну експлуатацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка під час прес-конференції в Києві.

"Це не тільки моя оцінка або наше бачення. Ми з Рафаелем Гроссі (генеральний директор МАГАТЕ - ред.) говорили, і те ж саме бачать його експерти, що ситуація погіршується. Перш за все з точки зору технічної експлуатації станції", - розповів Галущенко.

Міністр також нагадав, що персонал ЗАЕС вже другий рік перебуває під постійним тиском і терором окупантів.

"Психологічно це дуже складно, тим більше людям, які відповідають за ядерну операційну безпеку на майданчику. Вони приймають рішення, від яких залежить безпека. Тому ситуація складна", - зазначив Галущенко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти побоюючись контрнаступу ЗСУ, планують тримати в заручниках працівників Запорізької АЕС.

Також повідомлялося, що російські військові огороджують під'їзди до Запорізької АЕС.

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Запорізька АЕСГерман ГалущенкоМинэнерго