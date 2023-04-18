RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Галущенко заявил об ухудшении ситуации на Запорожской АЭС

Фото: ситуация на Запорожской АЭС ухудшается (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Ситуация на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции усугубляется. Прежде всего, речь идет о ее технической эксплуатации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко во время пресс-конференции в Киеве.

"Это не только моя оценка или наше видение. Мы с Рафаэлем Гросси (генеральный директор МАГАТЭ - ред.) говорили, и это тоже видят его эксперты, что ситуация ухудшается. Прежде всего с точки зрения технической эксплуатации станции", - рассказал Галущенко.

Министр также напомнил, что персонал ЗАЭС уже второй год находится под постоянным давлением и террором оккупантов.

"Психологически это очень сложно, тем более людям, которые отвечают за ядерную операционную безопасность на площадке. Они принимают решения, от которых зависит безопасность. Поэтому ситуация сложная", - отметил Галущенко.

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты опасаясь контрнаступления ВСУ, планируют держать в заложниках работников Запорожской АЭС.

Также сообщалось, что российские военные ограждают подъезды к Запорожской АЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСГерман ГалущенкоМинэнерго