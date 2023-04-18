Галущенко заявил об ухудшении ситуации на Запорожской АЭС

"Это не только моя оценка или наше видение. Мы с Рафаэлем Гросси (генеральный директор МАГАТЭ - ред.) говорили, и это тоже видят его эксперты, что ситуация ухудшается. Прежде всего с точки зрения технической эксплуатации станции", - рассказал Галущенко.

Министр также напомнил, что персонал ЗАЭС уже второй год находится под постоянным давлением и террором оккупантов.

"Психологически это очень сложно, тем более людям, которые отвечают за ядерную операционную безопасность на площадке. Они принимают решения, от которых зависит безопасность. Поэтому ситуация сложная", - отметил Галущенко.

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты опасаясь контрнаступления ВСУ, планируют держать в заложниках работников Запорожской АЭС.

Также сообщалось, что российские военные ограждают подъезды к Запорожской АЭС.

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