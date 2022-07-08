Галущенко подтвердил, что температурный режим в домах могут снизить

В правительстве подтвердили, что могут снизить минимальную температуру в жилых помещениях зимой. Сейчас этот вопрос обсуждается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенка в эфире телемарафона.
По его словам, в Кабмине анализируют опыт европейских государств перед тем, как снизить температурный режим в домах и квартирах.
"Позиция заключается в том, что безусловно этот вопрос обсуждается касательно этого уменьшения (температуры - ред.). Мы смотрим на европейские страны, как там этот вопрос решается... Это должно быть соответствующее решение, но там еще нет какого-то конкретного измерения", - отметил Галущенко.
Ранее мы рассказывали, что Кабмин намерен изменить температурный режим для экономии. В таком случае минимальная температура снизится с 18-20 до 16 градусов.
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