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Галущенко підтвердив, що температурний режим у будинках можуть знизити

Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

В уряді підтвердили, що можуть знизити мінімальну температуру в житлових приміщеннях взимку. Наразі це питання обговорюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка в ефірі телемарафону.

За його словами, у Кабміні аналізують досвід європейських держав перед тим, як знизити температурний режим у будинках та квартирах.

"Позиція полягає в тому, що безумовно це питання обговорюється щодо цього зменшення (температури - ред.). Ми дивимось на європейські країни, як там це питання вирішується... Це має бути відповідне рішення, але там ще немає якогось конкретного виміру", - зазначив Галущенко.

Раніше ми розповідали, що Кабмін має намір змінити температурний режим для економії. У такому випадку мінімальна температура знизиться з 18-20 до 16 градусів.

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