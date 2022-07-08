Галущенко підтвердив, що температурний режим у будинках можуть знизити

В уряді підтвердили, що можуть знизити мінімальну температуру в житлових приміщеннях взимку. Наразі це питання обговорюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка в ефірі телемарафону.

За його словами, у Кабміні аналізують досвід європейських держав перед тим, як знизити температурний режим у будинках та квартирах.

"Позиція полягає в тому, що безумовно це питання обговорюється щодо цього зменшення (температури - ред.). Ми дивимось на європейські країни, як там це питання вирішується... Це має бути відповідне рішення, але там ще немає якогось конкретного виміру", - зазначив Галущенко.