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Галущенко подтвердил, что температурный режим в домах могут снизить

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Киев, Пятница 08 июля 2022 18:04
Галущенко подтвердил, что температурный режим в домах могут снизить Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В правительстве подтвердили, что могут снизить минимальную температуру в жилых помещениях зимой. Сейчас этот вопрос обсуждается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенка в эфире телемарафона.

По его словам, в Кабмине анализируют опыт европейских государств перед тем, как снизить температурный режим в домах и квартирах.

"Позиция заключается в том, что безусловно этот вопрос обсуждается касательно этого уменьшения (температуры - ред.). Мы смотрим на европейские страны, как там этот вопрос решается... Это должно быть соответствующее решение, но там еще нет какого-то конкретного измерения", - отметил Галущенко.

Ранее мы рассказывали, что Кабмин намерен изменить температурный режим для экономии. В таком случае минимальная температура снизится с 18-20 до 16 градусов.

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