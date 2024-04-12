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Галущенко: мета Росії - тотальний блекаут в Україні, система наразі працює стабільно

Фото: Герман Галущенко, міністр енергетики України (atom.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Метою російських терористів під час атак на енергетичну інфраструктуру, є влаштувати тотальний блекаут в Україні.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю телеканалу "Рада".

"Зараз справді відбуваються наймасштабніші атаки на енергосистему. І 22 березня була насправді найбільша атака за весь період великої агресії і вплив дуже суттєвий. Щодня і щоночі вони атакують, і вплив цих атак відповідно збільшується в негативному сенсі цього слова", - заявив Галущенко. 

Міністр додав, що ключовим сьогодні є те, що система продовжує працювати стабільно. Водночас головною метою ворога є тотальний блекаут в країні. 

Він додав, що найскладніша ситуація зі світлом сьогодні у Харкові, де застосовуються графіки відключень. 

У тому ж числі Галущенко закликав українців готуватись до будь-яких сценаріїв цієї весни та літа. 

Ситуація зі світлом в Україні 

Як розповідало "Укренерго", з 06:25 в Харківській області були застосовані аварійні відключення. Наразі знеструмлені близько 210 тисяч споживачів. Водночас в інших регіонах обмеження не застосовувались. 

"Але в години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00 Диспетчерський центр "Укренерго" закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами", - додали в "Укренерго". 

Тим часом на Криворіжжі діють ліміти споживання для промислових споживачів.

 

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