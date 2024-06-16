UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Галущенко: ключовий інструмент ядерної безпеки світу - виведення військ з ЗАЕС

Фото: Герман Галущенко, міністр енергетики України (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Виведення російських військ з Запорізької атомної станції є ключовим інструментом до ядерної безпеки всього світу.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Facebook.

Ядерна безпека - є першим пунктом української формули миру і основою безпечного світу, нагадав Галущенко, додавши, що саме це питання було на порядку денному саміту миру у Швейцарії, а заклик до безпечної роботи ЗАЕС увійшов до фінального комюніке.

"Ключовий інструмент ядерної безпеки всього світу - це виведення російських військ із території станції і її повернення під повний контроль українського оператора", - наголосив міністр.

Галущенко пояснив, що для цього територія ЗАЕС має бути демілітаризована, а МАГАТЕ - відігравати ключову роль у забезпеченні ядерної безпеки.

"Це те, що врятує світ. Це ті кроки, які дадуть глобальний поштовх розвитку мирної атомної енергії, головним стовпом якої є безпека", - додав він.

Саміт миру у Швейцарії

У Швейцарії закінчився саміт миру, який тривав 15-16 червня, під головуванням українського та швейцарського президентів за участі понад 100 країн та міжнародних організацій.

На саміті миру учасники обговорювали три питання формули миру, розробленої Україною: ядерна та продовольча безпека, а також гуманітарний вимір війни.

У фінальному комюніке саміт миру закликав забезпечити безпечну роботу ЗАЕС під контролем України, звільнити всіх полонених та повернути депортованих в Росію українських дітей, а також забезпечити безпеку судноплавства в Чорному та Азовському морях. Детальніше - за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕСГерман ГалущенкоСаміт миру