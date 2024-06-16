Галущенко: ключовий інструмент ядерної безпеки світу - виведення військ з ЗАЕС

Ядерна безпека - є першим пунктом української формули миру і основою безпечного світу, нагадав Галущенко, додавши, що саме це питання було на порядку денному саміту миру у Швейцарії, а заклик до безпечної роботи ЗАЕС увійшов до фінального комюніке.

"Ключовий інструмент ядерної безпеки всього світу - це виведення російських військ із території станції і її повернення під повний контроль українського оператора", - наголосив міністр.

Галущенко пояснив, що для цього територія ЗАЕС має бути демілітаризована, а МАГАТЕ - відігравати ключову роль у забезпеченні ядерної безпеки.

"Це те, що врятує світ. Це ті кроки, які дадуть глобальний поштовх розвитку мирної атомної енергії, головним стовпом якої є безпека", - додав він.