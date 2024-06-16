Галущенко: ключовий інструмент ядерної безпеки світу - виведення військ з ЗАЕС
Виведення російських військ з Запорізької атомної станції є ключовим інструментом до ядерної безпеки всього світу.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Facebook.
Ядерна безпека - є першим пунктом української формули миру і основою безпечного світу, нагадав Галущенко, додавши, що саме це питання було на порядку денному саміту миру у Швейцарії, а заклик до безпечної роботи ЗАЕС увійшов до фінального комюніке.
"Ключовий інструмент ядерної безпеки всього світу - це виведення російських військ із території станції і її повернення під повний контроль українського оператора", - наголосив міністр.
Галущенко пояснив, що для цього територія ЗАЕС має бути демілітаризована, а МАГАТЕ - відігравати ключову роль у забезпеченні ядерної безпеки.
"Це те, що врятує світ. Це ті кроки, які дадуть глобальний поштовх розвитку мирної атомної енергії, головним стовпом якої є безпека", - додав він.
Саміт миру у Швейцарії
У Швейцарії закінчився саміт миру, який тривав 15-16 червня, під головуванням українського та швейцарського президентів за участі понад 100 країн та міжнародних організацій.
На саміті миру учасники обговорювали три питання формули миру, розробленої Україною: ядерна та продовольча безпека, а також гуманітарний вимір війни.
У фінальному комюніке саміт миру закликав забезпечити безпечну роботу ЗАЕС під контролем України, звільнити всіх полонених та повернути депортованих в Росію українських дітей, а також забезпечити безпеку судноплавства в Чорному та Азовському морях. Детальніше - за посиланням.
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