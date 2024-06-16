Галущенко: ключевой инструмент ядерной безопасности мира - вывод войск из ЗАЭС

Вывод российских войск из Запорожской атомной станции является ключевым инструментом ядерной безопасности всего мира.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook .

Ядерная безопасность - первый пункт украинской формулы мира и основа безопасного мира, напомнил Галущенко, добавив, что именно этот вопрос был на повестке дня саммита мира в Швейцарии, а призыв к безопасной работе ЗАЭС вошел в финальное коммюнике.

"Ключевой инструмент ядерной безопасности всего мира - это вывод российских войск с территории станции и ее возвращение под полный контроль украинского оператора", - подчеркнул министр.

Галущенко пояснил, что для этого территория ЗАЭС должна быть демилитаризована, а МАГАТЭ - играть ключевую роль в обеспечении ядерной безопасности.

"Это то, что спасет мир. Это те шаги, которые принесут глобальный толчок развитию мирной атомной энергии, главным столбом которой является безопасность", - добавил он.