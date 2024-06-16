Галущенко: ключевой инструмент ядерной безопасности мира - вывод войск из ЗАЭС
Вывод российских войск из Запорожской атомной станции является ключевым инструментом ядерной безопасности всего мира.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.
Ядерная безопасность - первый пункт украинской формулы мира и основа безопасного мира, напомнил Галущенко, добавив, что именно этот вопрос был на повестке дня саммита мира в Швейцарии, а призыв к безопасной работе ЗАЭС вошел в финальное коммюнике.
"Ключевой инструмент ядерной безопасности всего мира - это вывод российских войск с территории станции и ее возвращение под полный контроль украинского оператора", - подчеркнул министр.
Галущенко пояснил, что для этого территория ЗАЭС должна быть демилитаризована, а МАГАТЭ - играть ключевую роль в обеспечении ядерной безопасности.
"Это то, что спасет мир. Это те шаги, которые принесут глобальный толчок развитию мирной атомной энергии, главным столбом которой является безопасность", - добавил он.
Саммит мира в Швейцарии
В Швейцарии закончился саммит мира, который проходил 15-16 июня, под председательством украинского и швейцарского президентов с участием более 100 стран и международных организаций.
На саммите мира участники обсуждали три вопроса формулы мира, разработанной Украиной: ядерная и продовольственная безопасность, а также гуманитарное измерение войны.
В финальном коммюнике саммит мира призвал обеспечить безопасную работу ЗАЭС под контролем Украины, освободить всех пленных и вернуть депортированных в Россию украинских детей, а также обеспечить безопасность судоходства в Черном и Азовском морях. Подробнее - по ссылке.
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