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Галущенко: ключевой инструмент ядерной безопасности мира - вывод войск из ЗАЭС

Швейцария, Воскресенье 16 июня 2024 18:56
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Галущенко: ключевой инструмент ядерной безопасности мира - вывод войск из ЗАЭС Фото: Герман Галущенко, министр энергетики Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вывод российских войск из Запорожской атомной станции является ключевым инструментом ядерной безопасности всего мира.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.

Ядерная безопасность - первый пункт украинской формулы мира и основа безопасного мира, напомнил Галущенко, добавив, что именно этот вопрос был на повестке дня саммита мира в Швейцарии, а призыв к безопасной работе ЗАЭС вошел в финальное коммюнике.

"Ключевой инструмент ядерной безопасности всего мира - это вывод российских войск с территории станции и ее возвращение под полный контроль украинского оператора", - подчеркнул министр.

Галущенко пояснил, что для этого территория ЗАЭС должна быть демилитаризована, а МАГАТЭ - играть ключевую роль в обеспечении ядерной безопасности.

"Это то, что спасет мир. Это те шаги, которые принесут глобальный толчок развитию мирной атомной энергии, главным столбом которой является безопасность", - добавил он.

Саммит мира в Швейцарии

В Швейцарии закончился саммит мира, который проходил 15-16 июня, под председательством украинского и швейцарского президентов с участием более 100 стран и международных организаций.

На саммите мира участники обсуждали три вопроса формулы мира, разработанной Украиной: ядерная и продовольственная безопасность, а также гуманитарное измерение войны.

В финальном коммюнике саммит мира призвал обеспечить безопасную работу ЗАЭС под контролем Украины, освободить всех пленных и вернуть депортированных в Россию украинских детей, а также обеспечить безопасность судоходства в Черном и Азовском морях. Подробнее - по ссылке.

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Запорожская АЭС Герман Галущенко Саммит мира
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