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"Галатасарай" объявил о подписании сразу двух звезд

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Стамбул, Пятница 09 сентября 2022 10:58
"Галатасарай" объявил о подписании сразу двух звезд Фото: Мауро Икарди нашел прибежище в Стамбуле (twitter.com/GalatasaraySK)
Автор: Антон Федорцив

Серию громких переходов на финише трансферного окна оформил стамбульский "Галатасарай". В частности, турецкий гранд усилился полузащитником Хуаном Матой и нападающим Мауро Икарди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Львы" оформили полдесятка трансферов в течение суток. Большинство подписаний стамбульцев – аренда известных в Европе исполнителей.

Топ-переход "Галатасарая" – Икарди из ПСЖ. Нападающий арендован турецким грандом на сезон. Зарплата аргентинца составит 6,75 млн евро, из которых на плечи боссов "Галатасарая" лягут всего 750 тысяч.

В свою очередь Мата перебрался на "Али Сами Йен" свободным агентом. Бывший хавбек "Манчестер Юнайтед" заключил со стамбульцами контракт на 2 года. За это время испанец заработает ориентировочно 1,9 млн евро "чистыми".

Кроме того, "Галатасарай" закрыл арендное соглашение с "Норвичем" по Милоту Рашице. Также "львы" оформили переходы Юсуфа Демира ("Рапид" Вена, 6 млн) и Матиаса Росса из ("Ольборг", 1,75 млн).

"Галатасарай" полностью провалил предыдущий сезон. В рамках турецкой Суперлиги стамбульцы заняли лише 13-е место. Чемпионом стал "Трабзонспор".

К слову, киевское "Динамо" проиграло "Фенербахче" выездной матч в группе Лиги Европы.

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Галатасарай ПСЖ
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