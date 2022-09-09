"Галатасарай" объявил о подписании сразу двух звезд

Серию громких переходов на финише трансферного окна оформил стамбульский "Галатасарай". В частности, турецкий гранд усилился полузащитником Хуаном Матой и нападающим Мауро Икарди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

"Львы" оформили полдесятка трансферов в течение суток. Большинство подписаний стамбульцев – аренда известных в Европе исполнителей.

Топ-переход "Галатасарая" – Икарди из ПСЖ. Нападающий арендован турецким грандом на сезон. Зарплата аргентинца составит 6,75 млн евро, из которых на плечи боссов "Галатасарая" лягут всего 750 тысяч.

В свою очередь Мата перебрался на "Али Сами Йен" свободным агентом. Бывший хавбек "Манчестер Юнайтед" заключил со стамбульцами контракт на 2 года. За это время испанец заработает ориентировочно 1,9 млн евро "чистыми".

Кроме того, "Галатасарай" закрыл арендное соглашение с "Норвичем" по Милоту Рашице. Также "львы" оформили переходы Юсуфа Демира ("Рапид" Вена, 6 млн) и Матиаса Росса из ("Ольборг", 1,75 млн).

"Галатасарай" полностью провалил предыдущий сезон. В рамках турецкой Суперлиги стамбульцы заняли лише 13-е место. Чемпионом стал "Трабзонспор".