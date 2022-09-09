"Галатасарай" оголосив про підписання відразу двох зірок

Серію гучних переходів на фініші трансферного вікна оформив стамбульський "Галатасарай". Зокрема, турецький гранд підсилився півзахисником Хуаном Матою і форвардом Мауро Ікарді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

"Леви" оформили півдесятка трансферів за добу. Більшість підписань стамбульців – оренди відомих у Європі виконавців.

Топ-перехід "Галатасарая" – Ікарді з ПСЖ. Нападник орендований турецьким грандом на сезон. Зарплата аргентинця складе 6,75 млн євро, з яких на плечі босів "Галатасарая" ляжуть лише 750 тисяч.

Натомість Мата перебрався на "Алі Самі Єн" вільним агентом. Колишній хавбек "Манчестер Юнайтед" уклав зі стамбульцями контракт на 2 роки. За цей час іспанець заробить орієнтовно 1,9 млн євро "чистими".

Окрім того, "Галатасарай" закрив орендну угоду з "Норвічем" щодо Мілота Рашіци. Також "леви" оформили переходи Юсуфа Деміра ("Рапід" Відень, 6 млн) та Матіаса Росса з ("Ольборг", 1,75 млн).

"Галатасарай" повністю провалив попередній сезон. У рамках турецької Суперліги стамбульці посіли лише 13-те місце. Чемпіоном став "Трабзонспор".