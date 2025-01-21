"Галатасарай" - "Динамо". Кто победит и почему: прогноз на матч Лиги Европы

Поединок "Галатасарай" - "Динамо" состоится 21 января в турецком Стамбуле. Игру примет арена "Али Сами Ен". Старт встречи назначен на 17:30 по киевскому времени.

Для подопечных Александра Шовковского это будет первый официальный поединок в 2025 году. Команда пока проводила только контрольные встречи на сборах в Турции. Киевляне сыграли пять спаррингов. Уступили немецкому "Магдебургу" (1:3), затем одолели румынский ФКСБ (2:1), сыграли вничью с польским "Видзевом" (1:1). А в заключительный день победили словенский "Марибор" (2:0) и болгарский ЦСКА 1948 (4:1).

"Динамо" подходит к поединку не в оптимальном составе. Как сообщил накануне главный тренер Александр Шовковский, против турок не сыграют опорный полузащитник Владимир Бражко и центрбек Денис Попов. У обоих футболистов проблемы со здоровьем.

"Галатасарай" в минувшие выходные сыграл в рамках турецкой Суперлиги в гостях с аутсайдером "Хатайспором". Матч завершился вничью - 1:1. Несмотря на незапланированную потерю зачетных баллов, подопечные 51-летнего тренера Окана Бурука продолжают уверенно лидировать в национальном чемпионате, имея 9-очковый отрыв от ближайшего преследователя - "Фенербахче". В Суперлиге "Галатасарай" не проиграл ни одного матча: 16 побед и 3 ничьи. Команда имеет лучшую атаку во внутреннем первенстве - забили 52 мяча в 19 матчах. В среднем это - почти три за игру.

Без поражений идет турецкая команда и в основном раунде Лиги Европы. Она трижды победила и столько же раз сыграла вничью. Стамбульцы, имея в активе 12 баллов, занимают в таблице 6-е место.

"Динамо" и "Галатасарай" еще никогда не встречались в официальных матчах. Была только товарищеская игра в апреле 2022-го. Тогда "бело-синие" благодаря голам Буяльского, Беседина и Цыганкова оказались сильнее - 3:1.

Ранее киевская команда встречалась в евротурнирах с четырьмя представителями Турции - "Бешикташем", "Бурсаспором", "Фенербахче" и "Трабзонспором". Общая статистика в пользу украинского клуба: 12 побед, 5 ничьих и 3 поражения. Разница мячей - 38:12.

У "Галатасарая" наоборот опыт встреч с украинскими командами отрицательный. Стамбульцы в евротурнирах играли против львовских "Карпат" и харьковского "Металлиста". В трех матчах - ни одной победы, две ничьи и одно поражение. Разница мячей - 3:4.

Прогнозы букмекеров

В предстоящей встрече букмекеры явным фаворитом называют турецкую команду. Например, контора William Hill ставки на победу "Галатасарая" принимает с коэффициентом 1,20, на ничью - 7,00, а на выигрыш "Динамо" - 13,00.

Украинцы из Favbet также абсолютное предпочтение отдают коллективу из Стамбула. Коэффициент на победу хозяев поля составляет 1,23 балла. Зато успех "Динамо" оценивается в 12,50. Цена ничьей - 6,80.

Прогноз РБК-Украина

Трудно делать прогноз на поединок, в котором одной из команд уже ничего не нужно. Что бы ни говорили про престиж, честь клуба и прочее, Александру Шовковскому сейчас важнее подойти без травм ко второй половине УПЛ. Поэтому рисковать он не будет. Более того, заключительные два поединка ЛЕ - хорошая возможность для проверки игроков и экспериментов с составом в условиях, приближенных к боевым.

Воспользуется ли этим "Галатасарай"? Команда, конечно, будет играть на победу. Но устраивать какие-то рекордные разгромы вряд ли станет. Хотя трибуны безусловно будут требовать идти вперед и забивать побольше.

У турок результативная атака. Но не очень надежная оборона: они пропускают уже в 10-ти матчах подряд. Надеемся, что "Динамо" не нарушит этой традиции и тоже отметится в воротах соперника. А большего требовать от киевлян не будем.