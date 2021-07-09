На Гаити заявили о 26 членах убившей президента группировки

В группировку, члены которой убили президента Гаити Жовенеля Мойза, входили 26 человек. Четверых подозреваемых в убийстве застрелили.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Guardian.
Глава полиции Леон Чарльз сообщил Reuters, что четверых подозреваемых в убийстве Жовенеля Моиза застрелили, еще шестеро человек были арестованы.
По словам Чарльза, предполагаемых убийц президента обнаружили в доме недалеко от места преступления.
Накануне власти Гаити задержали двух американцев, которые могли иметь отношение к убийству президента Жовенеля Мойза.
Напомним, президента Гаити Жовенеля Мойза убили ночью в собственной резиденции. Группа лиц напала на его и ранила первую леди.
Впоследствии на Гаити ввели военное положение из-за убийства Мойза.
Также сообщалось, что в ООН призвали расследовать убийство президента Гаити.