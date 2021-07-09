На Гаїті заявили про 26 членів угруповання, яке вбило президента

До угруповання, члени якого вбили президента Гаїті Жовенеля Мойза, входили 26 осіб. Чотирьох підозрюваних у вбивстві застрелили.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Guardian.
Глава поліції Леон Чарльз повідомив Reuters, що чотирьох підозрюваних у вбивстві Жовенеля Мойза застрелили, ще шестеро людей були заарештовані.
За словами Чарльза, передбачуваних вбивць президента виявили в будинку недалеко від місця злочину.
Напередодні влада Гаїті затримала двох американців, які могли мати відношення до вбивства президента Жовенеля Мойза.
Нагадаємо, президента Гаїті Жовенеля Мойза вбили вночі у власній резиденції. Група осіб напала на його і поранила першу леді.
Згодом на Гаїті ввели воєнний стан через вбивство Мойза.
Також повідомлялося, що в ООН закликали розслідувати вбивство президента Гаїті.