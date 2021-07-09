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На Гаити заявили о 26 членах убившей президента группировки

Новина українською →
Гаити, Пятница 09 июля 2021 02:51
На Гаити заявили о 26 членах убившей президента группировки Фото: президент Гаити Жовенель Мойз (GettyImages)
Автор: Даша Харченко

В группировку, члены которой убили президента Гаити Жовенеля Мойза, входили 26 человек. Четверых подозреваемых в убийстве застрелили.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Guardian.

Глава полиции Леон Чарльз сообщил Reuters, что четверых подозреваемых в убийстве Жовенеля Моиза застрелили, еще шестеро человек были арестованы.

По словам Чарльза, предполагаемых убийц президента обнаружили в доме недалеко от места преступления.

Накануне власти Гаити задержали двух американцев, которые могли иметь отношение к убийству президента Жовенеля Мойза.

Напомним, президента Гаити Жовенеля Мойза убили ночью в собственной резиденции. Группа лиц напала на его и ранила первую леди.

Впоследствии на Гаити ввели военное положение из-за убийства Мойза.

Также сообщалось, что в ООН призвали расследовать убийство президента Гаити.

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