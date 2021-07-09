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На Гаїті заявили про 26 членів угруповання, яке вбило президента

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Гаїті, П'ятниця 09 липня 2021 02:51
На Гаїті заявили про 26 членів угруповання, яке вбило президента Фото: президент Гаїті Жовенель Мойз (GettyImages)
Автор: Даша Харченко

До угруповання, члени якого вбили президента Гаїті Жовенеля Мойза, входили 26 осіб. Чотирьох підозрюваних у вбивстві застрелили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Guardian.

Глава поліції Леон Чарльз повідомив Reuters, що чотирьох підозрюваних у вбивстві Жовенеля Мойза застрелили, ще шестеро людей були заарештовані.

За словами Чарльза, передбачуваних вбивць президента виявили в будинку недалеко від місця злочину.

Напередодні влада Гаїті затримала двох американців, які могли мати відношення до вбивства президента Жовенеля Мойза.

Нагадаємо, президента Гаїті Жовенеля Мойза вбили вночі у власній резиденції. Група осіб напала на його і поранила першу леді.

Згодом на Гаїті ввели воєнний стан через вбивство Мойза.

Також повідомлялося, що в ООН закликали розслідувати вбивство президента Гаїті.

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