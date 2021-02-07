На Гаити 23 человека арестовали за подготовку государственного переворота

Сам президент страны объявил, что готовилось покушение на убийство.

"Я благодарю главу службы безопасности моего дворца. Целью этих людей было покушение на мою жизнь. Этот план был предотвращен", - сказал Моиз.

Гаити находится в политическом кризисе - власть и оппозиция спорят о том, сколько действующий президент может оставаться у власти.

Моиз настаивает, что по конституции его полномочия истекают через год, 7 февраля 2022 года. Оппозиция считает, что они истекают годом раньше, в воскресенье 7 февраля 2021 года.