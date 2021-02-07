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На Гаити 23 человека арестовали за подготовку государственного переворота

Автор: Инна Собора

На Гаити арестовали 23 человека по обвинению в подготовке государственного переворота и покушения на президента Республики Гаити Жовенеля Моиза. Среди задержанных судья Верховного суда.

Об этом пишет BBC.

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Сам президент страны объявил, что готовилось покушение на убийство.

"Я благодарю главу службы безопасности моего дворца. Целью этих людей было покушение на мою жизнь. Этот план был предотвращен", - сказал Моиз.

Гаити находится в политическом кризисе - власть и оппозиция спорят о том, сколько действующий президент может оставаться у власти.

Моиз настаивает, что по конституции его полномочия истекают через год, 7 февраля 2022 года. Оппозиция считает, что они истекают годом раньше, в воскресенье 7 февраля 2021 года.

Ранее, в Мьянме военные объявили режим чрезвычайного положения в стране на год. Наблюдаются проблемы со связью по всей стране. Также задержали президента страны Он Мьин и госсоветника Аун Сан Су Чжи.

Также РБК-Украина писало, что военные планируют назначить выборы в Мьянме через год.

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