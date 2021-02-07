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На Гаїті 23 людини заарештували за підготовку державного перевороту

Автор: Инна Собора

На Гаїті заарештували 23 людини за звинуваченням у підготовці державного перевороту і замаху на президента Республіки Гаїті Жовенеля Мо]за. Серед затриманих суддя Верховного суду.

Про це пише BBC.

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Сам президент країни оголосив, що готувався замах на вбивство.

"Я дякую главі служби безпеки мого палацу. Метою цих людей був замах на моє життя. Цей план був відвернений", - сказав Моиз.

Гаїті знаходиться в політичній кризі - влада і опозиція сперечаються про те, скільки чинний президент може залишатися при владі.

Моиз наполягає, що за конституцією його повноваження закінчуються через рік, 7 лютого 2022 року. Опозиція вважає, що вони закінчуються роком раніше, в неділю 7 лютого 2021 року.

Раніше, в М'янмі військові оголосили режим надзвичайного стану в країні на рік. Спостерігаються проблеми зі зв'язком по всій країні. затримали президента країни Він Мьин і госсоветника Аун Сан Су Чжі.

Також РБК-Україна писало, що військові планують призначити вибори в М'янмі через рік.

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