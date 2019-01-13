Как гадать на Старый Новый год: топ-5 способов

Фото: Гадания 13 января (pixabay.com)

Как узнать имя суженого, предсказания на яблоках и самые популярные гадания на Старый Новый год

Наступление Нового года по старому стилю отмечают с 13-го на 14 января. Одной из самых известных традиций праздника считаются гадания. На Старый Новый год можно приоткрыть тайны будущего, узнать свою судьбу, привлечь любовь.

Старинные магические ритуалы можно легко повторить и в наши дни, ведь для гаданий в Щедрый вечер используются доступные всем предметы и даже праздничные угощения.

Гадание на Старый Новый год на судьбу: пирожки с пророчеством

Интересный опособ погадать и повеселиться во время праздничного застолья - испечь пироги с сюрпризом. Издавна в Щедрый вечер 13 января предсказывают будущее с помощью выпечки или вареников.

Фото: На Старый Новый год готовят выпечку с предсказаниями (pixabay.com)

Для этого необходимо в начинку положить разные предметы, которые будут символизировать судьбу человека:

клубника - любовь;

монета - достаток;

нить - путешествие;

пуговица - обновки в гардеробе;

лавровый лист - успехи в работе;

черный перец - острые ощущения.

Гадание на суженого в Старый Новый год по яблоку

Следующий способ при помощи яблок поможет узнать, как зовут будущего жениха. Понадобится несколько плодов разных сортов. На каждом нужно выцарапать мужское имя.

Затем гадающая девушка должна с закрытыми глазами откусить по кусочку от каждого яблока. Имя на самом сладком из всех яблок означает, что так и будут звать избранника.

Фото: Гадание 13 января на яблоках (pixabay.com)

Гадание по нитке

Используя нитки трех цветов и иголки, незамужние девушки могут узнать о своей будущей женской доле. К одежде гадающей со спины нужно аккуратно прикрепить три иголки с нитками белого, красного и черного цвета. После чего девушка должна не глядя вытянуть одну из иголок.

Фото: В Старый Новый год гадают на разноцветных нитках (pixabay.com)

Если в игле будет красная нитка - к скорой встрече с возлюбленным и свадьбе. Белая нить означает одиночество на ближайшее время. Черная нить - будущий брак не будет удачным, поэтому лучше сосредоточиться на работе или учебе.

Гадание с обручальным кольцом

Данный ритуал подскажет, когда ждать свадьбы. Необходимо взять обручальное кольцо замужней женщины, стакан с водой и волосок будущей невесты.

Фото: Обручальное кольцо поможет узнать о свадьбе (pixabay.com)

В кольцо продевается волос и аккуратно опускается в воду. При этом, сколько раз кольцо коснется стенок - через столько времени состоится счастливое событие.

Гадание на карьерный успех

Простое гадание на картах поможет узнать, чего ожидать в следующем году на работе. Колоду карт нужно перемешать и разложить на три стопки. Затем наугад выбрать одну стопку и пересчитать количество тузов в ней.

Фото: Гадание на Старый Новый год (pixabay.com)

Если тузов в стопке нет - гадающий еще не определился со своим призванием;

Один туз - стоит задуматься о смене места работы;

Два туза - для продвижения по карьерной лестнице необходимо проявить упорство и находчивость;

Три туза - нужно приложить еще немного усилий, и труды будут оценены должным образом;

Четыре туза - год будет успешным, возможны удачные командировки, карьерный рост, увеличение заработной платы.

Кстати, ранее мы расказывали, что ждет все знаки зодиака в январе 2019.

Также мы публиковали любовный астрологический прогноз на первый месяц 2019 года.

Видео: РБК-Украина