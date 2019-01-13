Как гадать на Старый Новый год: топ-5 способов

Как узнать имя суженого, предсказания на яблоках и самые популярные гадания на Старый Новый год
Наступление Нового года по старому стилю отмечают с 13-го на 14 января. Одной из самых известных традиций праздника считаются гадания. На Старый Новый год можно приоткрыть тайны будущего, узнать свою судьбу, привлечь любовь.
Старинные магические ритуалы можно легко повторить и в наши дни, ведь для гаданий в Щедрый вечер используются доступные всем предметы и даже праздничные угощения.
Интересный опособ погадать и повеселиться во время праздничного застолья - испечь пироги с сюрпризом. Издавна в Щедрый вечер 13 января предсказывают будущее с помощью выпечки или вареников.
Фото: На Старый Новый год готовят выпечку с предсказаниями (pixabay.com)
Для этого необходимо в начинку положить разные предметы, которые будут символизировать судьбу человека:
Следующий способ при помощи яблок поможет узнать, как зовут будущего жениха. Понадобится несколько плодов разных сортов. На каждом нужно выцарапать мужское имя.
Затем гадающая девушка должна с закрытыми глазами откусить по кусочку от каждого яблока. Имя на самом сладком из всех яблок означает, что так и будут звать избранника.
Фото: Гадание 13 января на яблоках (pixabay.com)
Используя нитки трех цветов и иголки, незамужние девушки могут узнать о своей будущей женской доле. К одежде гадающей со спины нужно аккуратно прикрепить три иголки с нитками белого, красного и черного цвета. После чего девушка должна не глядя вытянуть одну из иголок.
Фото: В Старый Новый год гадают на разноцветных нитках (pixabay.com)
Если в игле будет красная нитка - к скорой встрече с возлюбленным и свадьбе. Белая нить означает одиночество на ближайшее время. Черная нить - будущий брак не будет удачным, поэтому лучше сосредоточиться на работе или учебе.
Данный ритуал подскажет, когда ждать свадьбы. Необходимо взять обручальное кольцо замужней женщины, стакан с водой и волосок будущей невесты.
Фото: Обручальное кольцо поможет узнать о свадьбе (pixabay.com)
В кольцо продевается волос и аккуратно опускается в воду. При этом, сколько раз кольцо коснется стенок - через столько времени состоится счастливое событие.
Простое гадание на картах поможет узнать, чего ожидать в следующем году на работе. Колоду карт нужно перемешать и разложить на три стопки. Затем наугад выбрать одну стопку и пересчитать количество тузов в ней.
Фото: Гадание на Старый Новый год (pixabay.com)
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Видео: РБК-Украина