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У Гаазі сталися масові заворушення: горіли машини, поліція застосувала сльозогінний газ

Фото: у Гаазі відбулися масові заворушення (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Дві ворогуючі групи еритрейських мігрантів влаштували заворушення у нідерландській Гаазі. Поліція була змушена застосувати сльозогінний газ, щоб утихомирити демонстрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Parool.

Представник місцевої мерії Робін Міддел розповів, що група громадян цієї країни, яка підтримує чинний уряд Еритреї, проводила в Гаазі мітинг. На місце проведення заходу прийшли еритрійці, які виступають проти уряду.

Внаслідок заворушень також було підпалено дві поліцейські машини, принаймні одного офіцера було поранено. Через заворушення пожежна команда змогла дістатися місця підпалу машин лише через кілька годин.

У відповідь на це поліція отримала дозвіл на застосування сльозогінного газу та застосовувала його для розгону протестувальників. Мер Гааги Ян ван Занен також запровадив режим надзвичайної ситуації в окремому районі Гааги. Поліція тепер може перевіряти людей у радіусі 500 метрів від епіцентру та заарештовувати їх у разі непокори. Повідомляють, що підрозділи поліції з охорони громадського порядку були перекинуті з різних регіонів Нідерландів.

Що передувало

У поліції Нідерландів зазначають, що сьогоднішні заворушення – це не перший випадок зростання напруженості серед молодих людей з Еритреї. У жовтні 2022 року демонстрація в Амстелвені вийшла з-під контролю після того, як групі еритрейців було відмовлено у в'їзді до країни.

У травні минулого року дві групи еритрейців напали одна на одну у Рейсвейку під час святкування Дня незалежності Еритреї. Внаслідок зіткнень кілька людей отримали поранення.

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Гаага