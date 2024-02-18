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В Гааге произошли массовые беспорядки: горели машины, полиция применила слезоточивый газ

Фото: в Гааге произошли массовые беспорядки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Две враждующие группы эритрейских мигрантов устроили беспорядки в нидерландской Гааге. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, чтобы усмирить демонстрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Parool.

Представитель местной мэрии Робин Миддел рассказал, что поддерживающая действующее правительство Эритреи группа граждан этой страны проводила в Гааге митинг. На место проведения мероприятия пришли эритрийцы, которые выступают против правительства.

В результате беспорядков также были подожжены две полицейские машины, по крайней мере один офицер был ранен. Из-за беспорядков пожарная команда смогла добраться до места поджога машин только спустя несколько часов.

В ответ на это полиция получила разрешение на применение слезоточивого газа, и применяла его для разгона протестующих. Мэр Гааги Ян ван Занен также ввел режим чрезвычайной ситуации в отдельном районе Гааги. Полиция теперь может проверять людей в радиусе 500 метров от эпицентра и арестовывать их в случае неповиновения. Сообщается, что подразделения полиции по охране общественного порядка были переброшены с разных регионов Нидерландов.

Что предшествовало

В полиции Нидерландов отмечают, что сегодняшние беспорядки – это не первый случай роста напряженности среди групп молодых людей из Эритреи. В октябре 2022 года демонстрация в Амстелвене вышла из-под контроля после того, как группе эритрейцев было отказано во въезде в страну.

В мае прошлого года две группы эритрейцев напали друг на друга в Рейсвейке во время празднования Дня независимости Эритреи. В результате столкновений несколько человек получили ранения.

 

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Гаага