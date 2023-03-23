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У Гаазі підписали угоду про відкриття представництва суду в Україні

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Україна, Четвер 23 березня 2023 14:13
У Гаазі підписали угоду про відкриття представництва суду в Україні Фото: генпрокурор Андрій Костін підписує угоду про відкриття представництва Міжнародного кримінального суду в Україні (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 23 березня, в будівлі Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі було підписано угоду про відкриття представництва Міжнародного кримінального суду в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Так, підписантами угоди стали генеральний прокурор України Андрій Костін та Секретар МКС Пітер Льюїс.

"Це лише початок, але вагомий початок. Переконаний, ми не зупинимося, допоки всі винні у міжнародних злочинах, скоєних проти України, не будуть притягнуті до відповідальності. Включно з вищим військово-політичним керівництвом злочинного режиму РФ", - сказав генпрокурор.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер був виданий на ім'я уповноваженого за президента Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

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