В Гааге подписали соглашение про открытие представительства суда в Украине

В четверг, 23 марта, в здании Международного уголовного суда (МУС) в Гааге было подписано соглашение об открытии представительства Международного уголовного суда в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Так, подписантами соглашения стали генеральный прокурор Украины Андрей Костин и Секретарь МУС Питер Льюис.

"Это только начало, но весомое начало. Убежден, мы не остановимся, пока все виновные в международных преступлениях, совершенных против Украины, не будут привлечены к ответственности. Включая высшее военно-политическое руководство преступного режима РФ", - сказал генпрокурор.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.