Гаагский трибунал отчитался о расследовании военных преступлений на Донбассе

Фото: Суд в Гааге (UN Photo/ICJ-CIJ/Frank van Beek)

Зафиксировано более 1,2 тыс. случаев военных преступлений на Донбассе

Гаагский Международный уголовный суд ООН опубликовал доклад о военных преступлениях на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на доклад.

В докладе говорится, что офис Верховного комиссара ООН по правам человека с апреля 2014 по август 2019 года зафиксировал на востоке Украины 3339 случаев гибели гражданского населения в связи с боевыми действиями, включая 147 детей, 1053 женщины и 1804 мужчины. Более 7 тыс. человек получили ранения, большая часть из них - в результате обстрелов.

Также зафиксировано более 1,2 тыс. случаев военных преступлений на Донбассе. Подозреваемыми в их совершении являются "представители ДНР и ЛНР". Эти преступления относятся к юрисдикции Международного уголовного суда ООН.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины направила информационное сообщение в Международный уголовный суд в связи с военными преступлениями, совершенными во время боев за Иловайск и Дебальцево.

Также ранее сообщалось, что в октябре из Офиса президента были изъяты документы, которые касаются обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска.