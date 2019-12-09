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Гаазький трибунал відзвітував про розслідування військових злочинів на Донбасі

Новини » Політика     09.12.2019 - 14:48
Гаазький трибунал відзвітував про розслідування військових злочинів на Донбасі
Фото: Суд в Гаазі (UN Photo/ICJ-CIJ/Frank van Beek)

Зафіксовано понад 1,2 тис. випадків військових злочинів на Донбасі

Гаазький Міжнародний кримінальний суд ООН опублікував доповідь про військові злочини на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на доповідь.

У доповіді говориться, що офіс Верховного комісара ООН з прав людини з квітня 2014 по серпень 2019 року зафіксував на сході України 3339 випадків загибелі цивільного населення у зв'язку з бойовими діями, включаючи 147 дітей, 1053 жінки і 1804 чоловіків. Більше 7 тис. людей отримали поранення, велика частина з них - в результаті обстрілу.

Також зафіксовано понад 1,2 тис. випадків військових злочинів на Донбасі. Підозрюваними у їх вчиненні є "представники ДНР і ЛНР". Ці злочини належать до юрисдикції Міжнародного кримінального суду ООН.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України направила інформаційне повідомлення в Міжнародний кримінальний суд у зв'язку з військовими злочинами, вчиненими під час боїв за Іловайськ та Дебальцеве.

Також раніше повідомлялося, що в жовтні Офісу президента були вилучені документи, які стосуються обставин проведення антитерористичної операції в серпні 2014 року в районі Іловайська.

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