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Гаазький трибунал відмовився від розслідування дій США в Афганістані

Новини » Політика    13.04.2019 - 08:25
Гаазький трибунал відмовився від розслідування дій США в Афганістані
Фото: військовослужбовці США в Афганістані (flickr.com/29thinfantrydivision)

В суді заявили, що минуло надто багато часу й немає надії на співпрацю з Афганістаном

Міжнародний кримінальний суд (МКС) у п’ятницю, 12 квітня, повідомив, що відхилив запит про розслідування можливих військових злочинів в Афганістані військовими США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

У повідомленні Гаазького суду сказано, що подібне розслідування в даний час "не буде служити інтересам правосуддя".

Також у документі повідомляється, що не дивлячись на достатні підстави для початку слідчих дій, однак від початку подій пройшло надто багато часу, а співпраця потерпілої країни у цій справі надто імовірна.

У МКС наголосили, що таким чином надія на успішне розслідування надто мала.

Відмітимо, що у листопаді 2017 року представниця обвинувачення в суді Фату Бенсуда просила суддів про мандат розслідування можливих злочинів урядовими силами, бойовиками "Талібан", а також військовослужбовців міжнародної коаліції, включно з військовими США.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США скасували візу головному прокурору Гаазького трибуналу. США скасували візу прокурору, бо вона розслідує можливі військові злочини, вчинені силами США в Афганістані.

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