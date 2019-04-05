США отменили визу главному прокурору Гаагского трибунала

Фото: Фату Бенсуді (flickr com icc-cpi)

США отменили визу прокурору, потому что она расследует возможные военные преступления, совершенные силами США в Афганистане

США отменили визу главному прокурору Международного уголовного суда Фату Бенсуди. Об этом сообщает NOS.

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что США вводят визовые санкции в отношении персонала Международного уголовного суда

"США отозвали визу главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге, потому что она расследует возможные военные преступления, совершенные силами США в Афганистане", - говорится в сообщении.

Ранее Джон Болтон заявил, что США готовы применить санкции к Международному уголовному суду в Гааге, если он будет проводить расследование против американских войск в Афганистане. Болтон также объявил, что Соединенные Штаты закроют офис представительства Организации освобождения Палестины в Нью-Йорке - это решение связано с Международным уголовным судом, который, по его словам, подталкивает палестинцев расследовать против Израиля.

Ранее сообщалось, что Вашингтон может запретить судьям и прокурорам Международного уголовного суда въезжать в США, заморозить их активы и организовать против них уголовные преследования. Белый дом планирует через Совет безопасности ООН отнять у суда право преследовать граждан США и союзных государств.