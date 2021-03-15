В Гааге силовики натравили собак на протестующих против карантина, есть пострадавшие

В нидерландском городе Гаага прошла акция протеста против карантинных ограничений. Для разгона демонстрантов силовики применили водометы, конную полицию и служебных собак.
Об этом сообщает NOS.
Отмечается, что на акции протеста присутствовало значительно больше разрешенных 200 человек. При этом демонстранты не соблюдали ограничительные правила - были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.
После того, как число протестующих превысило допустимую норму, правоохранители обратились к демонстрантам с просьбой покинуть акцию протеста. После отказа, силовики приступили к разгону участников протеста. При этом использовались водометы, дубинки, конная полиция, а также служебные собаки.
По информации полиции, двое протестующих пострадали от собак. При этом силовики отметили, что протестующие оскорбляли и атаковали кинолога, после чего тот сделал предупредительный выстрел, а затем отпустил собаку.
Также во время столкновения полицейский толкнул женщину, которая попала под едущий автомобиль. В полиции заявили, что это было непреднамеренным.
В итоге протест удалось разогнать. В ходе столкновений были задержаны 20 демонстрантов.
Фото: протест в Гааге (GettyImages)
Напомним, также беспорядками закончилась акция протеста против карантина в немецком городе Дрезден. В результате столкновений пострадали 12 правоохранителей.
Также РБК-Украина писало, что на прошлых выходных тысячи человек вышли на протест против карантина в Австрии.