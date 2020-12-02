ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Гааге неизвестный мужчина ранил ножом двух человек

Автор: Андрей Козловский

В центре Гааги (Нидерланды) на улице Grote Marktstraat, которая является одной из самых оживленных торговых улиц, неизвестный мужчина с ножом напал на двух людей. Злоумышленник нанес им тяжелые ранения.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Den Haag FM.

Как сообщается, инцидент произошел около полудня в районе супермаркета Albert Heijn. Сейчас один из пострадавших находится в сознании. Полиция сообщила, что раненых доставили в больницу.

Правоохранители также сообщили, что нападающему удалось убежать. Его ищут.

Также неподалеку от места нападения произошел пожар в одном из магазинов. Пожарные уже потушили огонь. Пока неизвестно, связаны ли эти два инцидента.

Напомним, ранее гражданка Швейцарии напала на двух женщин в торговом центре Manor в Лугано. Прокуратура расценивает произошедшее как "атаку, вероятно с террористическими мотивами".

Кроме того, РБК-Украина писало, что в конце октября в Ницце (Франция) мужчина арабской внешности напал на людей вблизи католической церкви. В результате нападения два человека погибли, еще один человек получил ранения.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины нападение