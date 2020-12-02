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В Гаазі невідомий чоловік поранив ножем двох людей

Автор: Андрій Козловський

У центрі Гааги (Нідерланди) на вулиці Grote Marktstraat, яка є однією з найжвавіших торгових вулиць, невідомий чоловік з ножем напав на двох людей. Зловмисник завдав їм важких поранень.

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Про це повідомляє Den Haag FM.

Як повідомляється, інцидент стався близько полудня в районі супермаркету Albert Heijn. Наразі один з постраждалих перебуває при тямі. Поліція повідомила, що поранених доставили до лікарні.

Правоохоронці також повідомили, що нападнику вдалось втекти. Його шукають.

Також неподалік місця нападу сталася пожежа в одному з магазинів. Пожежники вже загасили вогонь. Поки невідомо, чи пов’язані ці два інциденти.

Нагадаємо, раніше громадянка Швейцарії напала на двох жінок у торговому центрі Manor в Лугано. Прокуратура розцінює подію як "атаку, ймовірно з терористичними мотивами".

Також РБК-Україна писало, що в кінці жовтня у Ніцці (Франція) чоловік арабської зовнішності напав на людей поблизу католицької церкви. В результаті нападу дві людини загинули, ще одна людина отримала поранення.

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