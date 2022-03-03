ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Гааге начато расследование возможных военных преступлений России в Украине

Новина українською →
Норвегия, Четверг 03 марта 2022 03:58
В Гааге начато расследование возможных военных преступлений России в Украине Фото: в Гааге начато расследование возможных военных преступлений России (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Международный уголовный суд в Гааге немедленно приступит к активному расследованию возможных военных преступлений России в Украине. Об этом заявил прокурор Карим А.А. Хан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международный уголовный суд.

По его словам, 39 государств-членов суда потребовали продолжения расследования потребовали продолжения расследования о преступлениях России в Украине, включая инциденты с 2013 года.

"Эти направления позволяют моему Управлению приступить к расследованию ситуации в Украине с 21 ноября 2013 года и далее, тем самым охватив любые прошлые и настоящие заявления о военных преступлениях, преступлениях против человечности или геноциде, совершенных на любой части территории Украины любым человеком", - заявил прокурор.

Он отметил, что у его Управления уже есть основания полагать, что преступления, подпадающие под юрисдикцию Суда, были совершены, и определило возможные дела, которые были бы приемлемыми.

"Приступая к выполнению своих обязанностей, я буду стремиться взаимодействовать со всеми соответствующими заинтересованными сторонами и сторонами в конфликте, обеспечивая объективное и независимое проведение расследований моей Канцелярией при полном соблюдении принципа взаимодополняемости. При этом мы будем по-прежнему сосредоточены на нашей основной цели: обеспечении ответственности за преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС", - говорится в заявление. .

Он призвал всех, кто участвует в боевых действиях в Украине, строго соблюдать применимые нормы международного гуманитарного права.

"В ситуации с Украиной ни у одного человека нет лицензии на совершение преступлений, подпадающих под юрисдикцию Международного уголовного суда", - отметил прокурор.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Джонсон сообщил, что несколько стран передали в Гаагу дело о вторжении России в Украину. Он убежден в том, что президент России будет наказан.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гаага Вторжение России в Украину
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси