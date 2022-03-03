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У Гаазі розпочато розслідування можливих військових злочинів Росії в Україні

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Норвегія, Четвер 03 березня 2022 03:58
У Гаазі розпочато розслідування можливих військових злочинів Росії в Україні Фото: у Гаазі розпочато розслідування можливих військових злочинів Росії (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі негайно приступить до активного розслідування можливих військових злочинів Росії в Україні. Про це заявив прокурор Карім А.А. Хан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний кримінальний суд.

За його словами, 39 держав-членів суду зажадали продовження розслідування зажадали продовження розслідування про злочини Росії в Україні, включаючи інциденти з 2013 року.

"Ці напрямки дозволяють моєму управлінню приступити до розслідування ситуації в Україні з 21 листопада 2013 року і далі, тим самим охопивши будь-які минулі та теперішні заяви про військові злочини, злочини проти людяності або геноцид, скоєні на будь-якій частині території України будь-якою людиною", - заявив прокурор.

Він зазначив, що у його Управління вже є підстави вважати, що злочини, що підпадають під юрисдикцію суду, були вчинені, і визначило можливі справи, які були б прийнятними.

"Приступаючи до виконання своїх обов'язків, я буду прагнути взаємодіяти з усіма відповідними зацікавленими сторонами і сторонами в конфлікті, забезпечуючи об'єктивне і незалежне проведення розслідувань моєю Канцелярією при повному дотриманні принципу взаємодоповнюваності. При цьому ми будемо як і раніше зосереджені на нашій основній меті: забезпеченні відповідальності за злочини, що підпадають під юрисдикцію МКС", - йдеться в заяву. .

Він закликав усіх, хто бере участь у бойових діях в Україні, суворо дотримуватися застосовних норм міжнародного гуманітарного права.

"У ситуації з Україною у жодної людини немає ліцензії на вчинення злочинів, що підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду", - зазначив прокурор.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великобританії Джонсон повідомив, що кілька країн передали в Гаагу справу про вторгнення Росії в Україну. Він переконаний в тому, що президент Росії буде покараний.

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Гаага Вторгнення Росії до України
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