У Гаазі розпочато розслідування можливих військових злочинів Росії в Україні

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі негайно приступить до активного розслідування можливих військових злочинів Росії в Україні. Про це заявив прокурор Карім А.А. Хан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний кримінальний суд .

За його словами, 39 держав-членів суду зажадали продовження розслідування зажадали продовження розслідування про злочини Росії в Україні, включаючи інциденти з 2013 року.

"Ці напрямки дозволяють моєму управлінню приступити до розслідування ситуації в Україні з 21 листопада 2013 року і далі, тим самим охопивши будь-які минулі та теперішні заяви про військові злочини, злочини проти людяності або геноцид, скоєні на будь-якій частині території України будь-якою людиною", - заявив прокурор.

Він зазначив, що у його Управління вже є підстави вважати, що злочини, що підпадають під юрисдикцію суду, були вчинені, і визначило можливі справи, які були б прийнятними.

"Приступаючи до виконання своїх обов'язків, я буду прагнути взаємодіяти з усіма відповідними зацікавленими сторонами і сторонами в конфлікті, забезпечуючи об'єктивне і незалежне проведення розслідувань моєю Канцелярією при повному дотриманні принципу взаємодоповнюваності. При цьому ми будемо як і раніше зосереджені на нашій основній меті: забезпеченні відповідальності за злочини, що підпадають під юрисдикцію МКС", - йдеться в заяву. .

Він закликав усіх, хто бере участь у бойових діях в Україні, суворо дотримуватися застосовних норм міжнародного гуманітарного права.

"У ситуації з Україною у жодної людини немає ліцензії на вчинення злочинів, що підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду", - зазначив прокурор.