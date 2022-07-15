В Гааге 45 стран договорились помочь Украине наказать российских военных преступников

Преступления российских военных в Украине будут помогать расследовать 45 стран. Среди них США, страны Европейского союза, Великобритания, Канада, Мексика и Австралия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.
Отмечается, что на пресс-конференции Ukraine Accountability Conference в Гааге 14 июля присутствовали представители более 40 стран. Среди них министры иностранных дел, юстиции, генеральные прокуроры и другие чиновники.
В результате страны подписали совместную декларацию о сотрудничестве и договорились координировать расследование военных преступлений России в Украине, а также обеспечить ответственность виновных.
Напомним, что в Гааге также присутствовал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он призвал создать спецтрибунал для руководства России.
Также перед участниками конференции выступил президент Владимир Зеленский.
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