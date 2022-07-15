У Гаазі 45 країн домовилися допомогти Україні покарати російських військових злочинців

Злочини російських військових в Україні будуть допомагати розслідувати 45 країн. Серед них США, країни Європейського союзу, Велика Британія, Канада, Мексика та Австралія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака .

Зазначається, що на пресконференції Ukraine Accountability Conference у Гаазі 14 липня були присутні представники понад 40 країн. Серед них міністри закордонних справ, юстиції, генеральні прокурори та інші посадовці.

В результаті країни підписали спільну декларацію про співпрацю та домовилися координувати розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, а також забезпечити відповідальність винних.