Гаага рассудит. Накажет ли трибунал Россию за захват украинских моряков

Осенью 2018 года Украина решила усилить безопасность своих границ в Азовском море. Одной из причин для этого стало агрессивное поведение России, начавшей безосновательно задерживать и обыскивать торговые судна, проходящие под Керченским мостом. Время задержки выросло больше всего для суден, идущих в/из украинских портов на Азове.

Обеспечивая безопасность на этом направлении, Украина решила построить военно-морскую базу в одном из таких азовских портов – Бердянске. Именно туда в середине 2018 года началось перемещение кораблей и персонала.

Первый проход кораблей ВМС из Черного в Азовское море прошел без серьезных проблем. В конце сентября 2018 года поисковое судно "Донбасс" и буксир "Корец" прошли под Керченским мостом и успешно прибыли в пункт назначения. Российские самолеты и судна береговой охраны лишь наблюдали за ними и "действовали на нервы".

Уже через два месяца новый проход украинских кораблей ВМС вызвал у северного соседа куда более острую реакцию. Российские силовики не пропустили через Керченский пролив бронированные катеры "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Когда украинские судна развернули и направились обратно в Одессу, их обстреляли и захватили. Весь экипаж – 22 молодых украинских военных моряка и 2 сотрудника СБУ – был арестован.

Юридический "морской бой"

Россия обвинила Украину в провокации, а украинских военных – в незаконном пересечении границы. Именно такое обвинение и было предъявлено морякам.

На время следствия их перевезли в Москву и закрыли в следственном изоляторе. Обстрелянные корабли ВМС пришвартовали в порту Керчи.

Агрессивные действия России стали предметом рассмотрения на срочном заседании украинского Совбеза. По его итогу в стране ввели военное положение. Но приближающееся начало президентской избирательной кампании "смазало" эффект от принятых мер. Военное положение было введено всего на 30 дней и только в ряде приграничных регионов.

Параллельно Украина попыталась задействовать юридические и дипломатические инструменты, чтобы вернуть своих граждан и корабли. Основной аргумент нашей стороны – Россия грубо нарушила Конвенцию ООН по морскому праву. Ее 95-я статья прямо гласит, что военные корабли имеют "полный иммунитет в открытом море".

Более того, даже если военный корабль и нарушает какие-либо законы или правила прибрежного государства, то Конвенция разрешает "потребовать от него покинуть территориальное море страны" (12 морских миль или 22 км от берега), но никак не захватывать его.

Именно такая практика показала себя, например, в июне текущего года. Британский эсминец Defender вошел, по утверждению России, в ее территориальные воды около оккупированного Севастополя. Силовики РФ, сделав предупредительные выстрелы, попытались выгнать непрошенного гостя из "своих вод", но при этом не захватывали корабль.

Захваченные украинские корабли (Фото: mil.gov.ua)

В деле украинских моряков цивилизованные попытки международного сообщества убедить Россию в том, что она грубо нарушила подписанную ею же Конвенцию морского права не принесли успеха. В апреле 2019 года украинские власти воспользовались возможностью и объявили, что будут судиться с агрессором в международном арбитраже.

Это специальный судебный орган, который создается при Постоянном Третейском Суде (Гаага, Нидерланды) для рассмотрения одного конкретного дела, в случае если стороны не смогли прийти к согласию. В него входят пять судей во главе с канадским профессором Дональдом МакРеем.

Учитывая, что международное арбитражное рассмотрение – процесс крайне длительный, Украина решила прибегнуть к еще одной юридической уловке, чтобы освободить своих моряков. Спустя две недели после подачи иска в Гаагу украинское правительство направило заявление Международному трибуналу по морскому праву в Гамбург (Германия). В нем содержалась просьба обязать РФ безотлагательно отпустить моряков, и отдать корабли.

Трибунал, действительно, оперативно рассмотрел запрос Украины и буквально в течение одного месяца вынес решение в нашу пользу. Трибунал практически в полном составе (против был только российский судья) 25 мая 2019 года обязал РФ безотлагательно освободить украинских граждан и вернуть корабли.

Проигравшая сторона, которая, кстати, отказалась присутствовать при рассмотрении спора, сразу же заявила, что не признает его юрисдикцию. Но и однозначно объявлять об отказе выполнить приказ международной юстиции в РФ также не спешили.

Фактически решение Морского трибунала было выполнено спустя три с половиной месяца – 7 сентября 2019, когда был проведен обмен пленными между Украиной и Россией. Юридические обстоятельства смогли воплотиться в жизнь только благодаря политическим договоренностям на уровне двух президентов.

Захваченные корабли РФ также вернула в ноябре того же года. Их состояние оказалось удручающим и помимо следов от обстрелов. Россияне забрали из них всю технику, личные вещи моряков, поснимали розетки, краны и шланги в уборных и даже попытались вырезать куски металла в корпусах суден.

Формально выполнив решение Морского трибунала, Россия, тем не менее, не смогла остановить судебный процесс в Международном арбитраже. Эта инстанция медленно, но уверенно провела все необходимые предварительные процедуры и подошла к моменту проведения первых устных слушаний. Они состоятся 11–16 октября и будут касаться вопроса юрисдикции, то есть приемлемости дела к рассмотрению.

Если арбитраж пристанет на украинскую сторону и признает свою юрисдикцию, то спор между странами будет рассмотрен по сути. Источник РБК-Украина в украинском Министерстве иностранных дел прогнозирует, что свой вердикт касательно приемлемости дела арбитраж может вынести ориентировочно через полгода, а окончательное решение – еще через пару лет.

Желания сторон

Чего добивается Украина в суде, учитывая, что моряки и корабли уже вернулись? МИД, который и ведет этот процесс, настаивает на том, что крайне важно доказать сам факт нарушения Россией международного права. "Это уже сама по себе вполне самодостаточная цель", – отметил собеседник в ведомстве.

Кроме того, наша сторона будет требовать от России возмещение ущерба, нанесенного военным кораблям, и выплаты компенсаций для пострадавших моряков. Суммы предполагаемых выплат украинские власти пока предпочитают не называть.

В то же время, размер материального ущерба, который РФ нанесла Украине, можно найти в материалах досудебного расследования Службы безопасности Украины. Спецслужба с ноября 2018 года ведет следствие против российских силовиков, участвовавших в захвате кораблей ВМС. Как следует из ее данных, нападение РФ на судна нанесло урон государству Украина на 260 млн гривен, что равняется почти 10 млн долларов.

Моряки после возвращения из-под ареста в РФ (Фото: mil.gov.ua)

Чем может ответить наш оппонент в суде? Россия, скорее всего, попытается воспользоваться "белыми пятнами" в Конвенции по морскому праву и переложить вину за инцидент на Украину. Например, апеллируя к тому, что корабли ВМС занимались военной деятельностью, а не осуществляли мирный переход. Кроме того, россияне утверждают, что украинцы были задержаны в их территориальных водах, а не в нейтральных. Показания украинских экипажей эти доводы опровергают.

Для подтверждения своей явно манипулятивной позиции Кремль, скорее всего, будет по максимуму использовать публичные заявления украинских чиновников, подтверждающие, как полагают в РФ, военные цели действий кораблей ВМС около Керченского моста. В этом же аспекте могут быть использованы заявления наших публичных деятелей о якобы статусе "военнопленных" у захваченных моряков.

Не исключено, что РФ попытается использовать в свою пользу и факт наличия уголовного производства в Государственном бюро расследований, касающегося обстоятельств "Керченского перехода". Дело было открыто еще в мае 2019 года по заявлению бывшего чиновника АП Виктора Януковича Андрея Портнова. Расследование ведется по статьям Уголовного кодекса о "госизмене" (ч.1 ст. 111), "действиях, направленных на захват госвласти" (ч.3 ст.109) и "превышение военными должностными лицами своих полномочий" (ч.1 ст.426-1).

Исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев отметил, что следствие "внимательно следит" за спором Украины и России в международном суде и ожидает его решения. По утверждению главы бюро, в их расследовании приоритетом являются исключительно "интересы Украины и украинского флота".

"Сейчас каждое слово, которое даже косвенно касается нарушений Россией международного законодательства в Керченском проливе или Азовском море, имеет чрезвычайно большой вес, потому что содержание его может быть искажено и уже в качестве аргументов эти тезисы могут быть использованы в этом большом деле против Украины", – отметил Сухачев в интервью "Интерфакс-Украина".

Аргументы из юридической позиции сторон в арбитраже обнародуют лишь частично. Основной блок судебных прений не будет доступен широкому кругу лиц. Заседания арбитража, кроме первых выступлений представителей стран, решено проводить в закрытом режиме.

Выполнит ли Россия решение суда в случае проигрыша? Северный сосед Украины, за последние годы потерпевший несколько болезненных поражений в международных инстанциях, уже взял себе за правило публично отрицать сам факт своей неудачи. Российские должностные лица в таких ситуациях открыто заявляют о непризнании юрисдикции суда или о его "ангажированности".

Но, как показывает практика, решения Фемиды против РФ в итоге оказываются исполненными. Яркий тому пример – вердикт все того же Гаагского арбитража от июля 2017 года. Суд рассмотрел спор между Нидерландами и Россией и обязал последнюю выплатить истцу около 5,4 миллиона евро, из которых 600 тысяч – за моральный ущерб.

Арбитраж решил, что российские силовики в сентябре 2013 года незаконно задержали нидерландское судно "Arctic Sunrise", которое не находилось в территориальных водах страны. Этот корабль-ледокол активисты экологической организации "Гринпис" использовали для своей акции протеста и высадки на российскую нефтяную платформу в Баренцевом море в Арктике. Задержанные 30 экологов и их судно были арестованы.

Учитывая поражения во всех международных инстанциях – и в Морском трибунале и в Международном арбитраже - Россия с задержкой и "скрепя зубами", но выполнила наложенные на нее обязательства. Все арестованные активисты были освобождены, а компенсация выплачена. Эту сумму даже удалось уменьшить до 2,7 млн евро в результате мирного соглашения РФ и Нидерландов.

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Не имея возможности на равных противостоять агрессору, обладающему ядерным оружием и несоизмеримо большим военным потенциалом, Украина выбрала для себя путь дипломатической и юридической борьбы с РФ. Этот путь длинный и сложный, но промежуточные успехи уже есть. Главное – не допустить, чтобы "жернова международного правосудия" остановились или вовсе начали крутиться в обратном направлении.