Гаага может открыть представительство прокурора в Украине, - Мамедов

Фото: Гюндуз Мамедов (wikipedia.org)

Для расследование военных преступлений на Донбассе и в Крыму могут открыть представительство прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Украине. Это необходимо для сбора доказательств на территории Украины.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

По его словам, МУС может принять решение об открытии полноценного расследования в течение года, поскольку в ближайшее время будут новые выборы прокурора, имя которого станет известно в феврале.

"После открытия расследования начинается досудебная стадия, и Офис прокурора будет исследовать конкретные дела и эпизоды", - отметил Мамедов.

Он уточнил, что из-за ограниченных ресурсов прокурор не будет рассматривать абсолютно все факты преступлений, а выберет конкретные. При этом полноценное расследование - это исключительно работа Офиса прокурора МУС.

"Поэтому вполне возможно, что в Украине будет открыто представительство прокурора МУС, который будет осуществлять непосредственный сбор доказательств на территории Украины, например, это было сделано в Грузии после открытия расследования МУС", - добавил Мамедов.

Напомним, ранее Международный уголовный суд в Гааге обнародовал новый отчет о ситуации в Украине и заявил, что есть все основания расследовать военные преступления.

Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина "Гаага ждет. Что означает решение Международного уголовного суда по Украине".