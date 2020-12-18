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Гаага може відкрити представництво прокурора в Україні, - Мамедов

Київ, П'ятниця 18 грудня 2020 16:01
Гаага може відкрити представництво прокурора в Україні, - Мамедов
Фото: Гюндуз Мамедов (wikipedia.org)
Автор: РБК-Україна

Для розслідування військових злочинів на Донбасі і в Криму можуть відкрити представництво прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) в Україні. Це необхідно для збору доказів на території України.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

За його словами, МКС може прийняти рішення про відкриття повноцінного розслідування протягом року, оскільки найближчим часом будуть нові вибори прокурора, ім'я якого стане відомо у лютому.

"Після відкриття розслідування починається досудова стадія, і Офіс прокурора буде досліджувати конкретні справи і епізоди", - зазначив Мамедов.

Він уточнив, що через обмежені ресурси прокурор не буде розглядати абсолютно всі факти злочинів, а обере конкретні. При цьому повноцінне розслідування - це виключно робота Офісу прокурора МКС.

"Тому цілком можливо, що в Україні буде відкрито представництво прокурора МКС, який буде здійснювати безпосередній збір доказів на території України, наприклад, це було зроблено в Грузії після відкриття розслідування МКС", - додав Мамедов.

Нагадаємо, раніше Міжнародний кримінальний суд в Гаазі оприлюднив новий звіт про ситуацію в Україні і заявив, що є всі підстави розслідувати військові злочини.

Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Гаага чекає. Що означає рішення Міжнародного кримінального суду щодо України".

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