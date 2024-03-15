G7 застерегла Іран від постачань ракет Росії: будуть нові жорсткі заходи

"Якщо Іран продовжить надавати Росії балістичні ракети або пов’язані з ними технології, ми готові відповісти швидко та скоординовано, включаючи нові та значні заходи проти Ірану", – йдеться у заяві лідерів G7.

За даними Reuters, Іран надав Росії велику кількість потужних балістичних ракет класу "земля-земля".

У заяві G7 не говориться, чи Велика сімка вважає, що Росія вже отримала іранські ракети, припускаючи, що Тегеран все ще розглядає цю можливість.

"Ми надзвичайно стурбовані повідомленнями про те, що Іран розглядає можливість передачі балістичних ракет і пов'язаних з ними технологій", - йдеться в заяві.

"Ми закликаємо Іран не робити цього, оскільки це сприяло б дестабілізації регіону та представляло б істотну матеріальну ескалацію його підтримки війни Росії в Україні", — заявили у G7, додавши, що Тегеран уже надав Росії безпілотники, які вона використала проти цивільних.

Іран міг передати ракети Росії