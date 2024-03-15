G7 предостерегла Иран от поставок ракет России: будут новые жесткие меры

Большая семерка призвала Иран не передавать баллистические ракеты России для использования в ее войне против Украины, предупредив о мерах против Тегерана, если он это сделает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Если Иран продолжит предоставлять России баллистические ракеты или связанные с ними технологии, мы готовы ответить быстро и скоординированно, включая новые и значительные меры против Ирана", – говорится в заявлении лидеров G7.
По данным Reuters, Иран предоставил России большое количество мощных баллистических ракет класса "земля-земля".
В заявлении G7 не говорится, считает ли Большая семерка, что Россия уже получила иранские ракеты, предполагая, что Тегеран все еще рассматривает эту возможность.
"Мы очень обеспокоены сообщениями о том, что Иран рассматривает возможность передачи баллистических ракет и связанных с ними технологий", - говорится в заявлении.
"Мы призываем Иран не делать этого, поскольку это способствовало бы дестабилизации региона и представляло бы существенную материальную эскалацию его поддержки войны России в Украине", - заявили в G7, добавив, что Тегеран уже предоставил России беспилотники, которые она использовала против гражданских.
По данным Reuters на конец февраля, Иран якобы предоставил российским оккупантам около 400 баллистических ракет.
Иран опроверг эту информацию.
В ГУР МО заявили, что проверяют данные о возможной передаче Ираном своих баллистических ракет России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.