G7 вже не розглядає повну конфіскацію активів РФ, але ще є варіанти, - FT

Представники G7 розповіли виданню, що питання конфіскації російських активів вже не стоїть на порядку денному. Замість цього вони шукають альтернативні способи отримання коштів із заморожених активів.

Одну з ідей запропонувала у лютому Бельгія. У депозитарії Euroclear зберігається близько 190 млрд євро резервів центробанку РФ, які пропонують використати як забезпечення під залучення боргового фінансування для України. Але ця ідея ризикована, тому європейські країни виступають проти.

У квітні 2024 році США розробили іншу ініціативу, щоб залучити фінансування для України через позику або облігації під заставу майбутніх прибутків від заморожених активів.

У США вважають, що це дозволить залучити до 50 млрд доларів для України. Це не несе таких ризиків, як ідея Бельгії.

Головна проблема європейського плану полягає у тому, що Україні потрібні гроші зараз. Крім того, якщо війна закінчиться найближчим часом, то це викличе проблему - що робити з коштами. Гроші, отримані під заставу очікуваних десятилітніх прибутків, мають бути підкріплені державними гарантіями.

"Якщо колись відбудуться мирні переговори й Україна вирішить взяти в них участь, може виникнути ситуація, коли Росія вимагатиме назад свої заморожені активи, а в обмін погодиться піти Україні на територіальні поступки. Цього не можна буде зробити, якщо ви вже заклали активи", - пояснив один з чиновників Німеччини.