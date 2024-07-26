G7 укладе рамкову угоду про кредит Україні на 50 млрд доларів до жовтня, - Reuters

Мова йде про кредит на суму 50 млрд доларів. Джентілоні зазначив, що в середу, 24 липня, міністри G7 провели зустріч з цього питання і їм вдалося досягти значного прогресу в технічних та юридичних аспектах кредиту.

"Я впевнений, що ми зможемо укласти угоду до жовтня. Під жовтнем я маю на увазі рамки", - уточнив він.

Reuters пише, що кредит у розмірі 50 млрд доларів буде обслуговуватися за рахунок надходжень від активів російського Центробанку на суму близько 300 млрд доларів, заморожених на Заході після вторгнення РФ в Україну в 2022 році.

Також агенство додало, що хоча серед G7 і немає одностайної підтримки конфіскації російських активів, проте є згода на можливість використання прибутку, який приносять активи.