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G7 укладе рамкову угоду про кредит Україні на 50 млрд доларів до жовтня, - Reuters

Фото: прапори країн G7 (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Найближчими місяцями країни G7 укладуть рамкову угоду про надання Україні кредиту, який обслуговуватиметься за рахунок доходів від заморожених активів РФ.

Про це заявив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Мова йде про кредит на суму 50 млрд доларів. Джентілоні зазначив, що в середу, 24 липня, міністри G7 провели зустріч з цього питання і їм вдалося досягти значного прогресу в технічних та юридичних аспектах кредиту.

"Я впевнений, що ми зможемо укласти угоду до жовтня. Під жовтнем я маю на увазі рамки", - уточнив він.

Reuters пише, що кредит у розмірі 50 млрд доларів буде обслуговуватися за рахунок надходжень від активів російського Центробанку на суму близько 300 млрд доларів, заморожених на Заході після вторгнення РФ в Україну в 2022 році.

Також агенство додало, що хоча серед G7 і немає одностайної підтримки конфіскації російських активів, проте є згода на можливість використання прибутку, який приносять активи.

Нагадаємо, що Україна закликає G7 прискорити процес виділення кредиту на 50 млрд доларів. Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що війна триває, фінансові потреби зберігаються, тому важливо знайти механізми, як забезпечити країну необхідними коштами вже з перших днів 2025 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на початку цього року Саудівська Аравія дала натяк, що якщо G7 вирішить конфіскувати 300 млрд доларів із заморожених активів РФ, тоді вона може продати деякі європейські боргові авуари.

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