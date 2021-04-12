В G7 сделали заявление относительно российской техники возле украинской границы

Стороны высказали "непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах". Они добавили, что поддерживают сдержанную позицию Украины.

"Эти широкомасштабные перемещения войск без предварительного уведомления представляют грозящую и дестабилизирующую деятельность. Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно деэскалировать напряженность согласно своих международных обязательств. В частности, мы призываем Россию придерживаться принципов и обязательств ОБСЕ, которые она подписала относительно прозрачности военных движений, и реагировать на процедуру, установленную главой III Венского документа", - говорится в сообщении.

Дипломаты отметили глубокую благодарность и постоянную поддержку усилий Франции и Германии через Нормандский процесс для обеспечения полного выполнения Минских договоренностей.

Ранее в ТКГ заявили, что Россия стягивает войска к украинской границе.

В то же время президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова к вторжению России, если оно произойдет. Зеленский понимает, что вторжение России является вполне возможным сценарием.